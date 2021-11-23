شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الجوف» تنجح في إنقاذ طفلة استنشقت «دبوس» بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ممثلاً بقسم جراحة الصدر، في إنقاذ طفلة وصلت لقسم الطوارئ بالمستشفى.

وكانت الطفلة 11 عاماً قامت وعن طريق الخطأ استنشاق "دبوس"، ليستقر في القصبة الهوائية اليمنى داخل رئة الطفلة، وقد استقبلت حالة الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وتمكن الفريق الطبي بعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق من استخراج الجسم الغريب لتنعم بحالة مستقرة.