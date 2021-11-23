«وقاية»: اتبع هذه الإرشادات لتجنب مخاطر العواصف

الرياض - محمد عبدالله - نشرت هيئة الصحة العامة – وقاية – عددًا من النصائح والإرشادات لتجنب مخاطر العواصف الترابية أو الرملية التي تحدث بسبب تقلبات الأجواء.

وقالت الهيئة إن العواصف الرملية أو الترابية هي ظاهرة نقل كمية كبيرة من الرمال والغبار بواسطة الرياح القوية مصحوبة بتدهور حاد في الرؤية، وقد ينتج عنها مخاطر صحية خاصة للمرضى المصابين بالربو أو الأمراض التنفسية.

ونصحت الهيئة التحقق من حالة الطقس من المصادر المعتمدة، والبقاء داخل المنزل لاصحاب الأمراض التنفسية، مع لبس الكمامة الطبية الواقية، وإلاق النوافذ أثناء القيادة في العواصف الرميلة، مع إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام لمنع دخول الغبار.