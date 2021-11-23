المملكة تدين اقتحام مليشيا الحوثي السفارة الأمريكية بصنعاء وتوجه 3 رسائل «عاجلة»

الرياض - محمد عبدالله - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن واحتجازها عدداً من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، إن «هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية».

وطالبت الخارجية بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.