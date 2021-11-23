تراجع أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 47 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 50 حالة، فيما تم أمس الإثنين تسجيل 52 حالة، بتراجع قدره حالتان فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 47 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (47089850) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 32 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الاثنين، أن الجرعة التنشيطية من تطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، ترفع من مناعة الجسم عند انخفاضها، بعد تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وكذلك يمكنها الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابه به.

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