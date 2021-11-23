«الأمن العام» يُذكِّر بغرامات العمرة والصلاة في الحرم المكي دون تصريح

الرياض - محمد عبدالله - جدد الأمن العام، التذكير، بغرامات مخالفة التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي، والمقدرة بـ10 آلاف ريال للعمرة دون تصريح وألف ريال لدخول الحرم دون تصريح..

وأوضح الأمن العام –عبر تويتر- أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا؛ ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فإن الغرامات تكون كالتالي:

ـ غرامة مالية قدرها (10,000 ) ريال، لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة، دون الحصول على تصريح.

ـ غرامة مالية قدرها (1,000) ريال، لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

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