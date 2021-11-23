مطالبات للشورى بـ«تطبيق سياحي» وبرنامج تمويلي لدور الإيواء

الرياض - محمد عبدالله - وجه أعضاء بمجلس الشورى عدة مطالبات لوزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالب عضو الشورى، صالح الشمراني؛ وفقًا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وزارة السياحة باستخدام التقنية لتعزيز السياحة الداخلية، وإنشاء تطبيق تقني شامل على الجوال للأماكن السياحية في المملكة.

وطالب عضو المجلس، عطية العطوي، وزارة السياحة بإنشاء برنامج تمويلي لدعم تشغيل دور الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمساعدة الشركات العاملة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا.

وشدد عضو الشورى، صلاح الطالب، على أهمية الاستثمار السياحي لزيادة الجاذبية السياحية للمملكة وتحسين الأسعار، مؤكدًا أهمية قيام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ودعت عضو المجلس، أميرة الجعفري، وزارة السياحة بتبني منهج اليقظة السياحية العالمية في إدارتها الاستراتيجية للسياحة، لتحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة.

واقترحت عضو الشورى، ريمة اليحيا، على وزارة السياحة التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء كليات خاصة للسياحة بمعايير عالمية، تشمل جميع التخصصات السياحية العلمية ووضع برامج للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم.

وحث عضو الشورى، حسن آل مصلوم، وزارة السياحة بالإسراع في استحداث وتطوير مؤشرات شاملة للسياحة المستدامة توائم مرحلة ما بعد الجائحة تقيس رضا العميل، وتركز على الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت عضو المجلس، عائشة عريشي، وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الاعلام لصناعة إعلام سياحي قوي وفق أسس ومعايير دولية، يتناسب مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية، والعمل على استغلال الموارد السياحية الطبيعية كالعيون الحارة وتطويرها لجذب السياحة العلاجية.

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