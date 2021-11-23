«نشرة عاجل».. غرق سيارات في صحراء القريات.. والإطاحة بـ10 أشخاص شاركوا في مشاجرة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، منها: غرق سيارات في صحراء القريات بسبب الأحوال الجوية، والإطاحة بـ10 أشخاص ظهروا في مشاجرة.

غرق سيارات في صحراء القريات بسبب الأحوال الجوية

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثّق غرق السيارات في صحراء القريات؛ حيث تظهر السيارات في الفيديو وهي مغمورة بالكامل في مياه الأمطار.

إطلاق صافرات الإنذار بوادي نجران صباح اليوم

يستعد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، لإطلاق صافرات الإنذار بوادي نجران، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

شرطة مكة تطيح بـ10 أشخاص ظهروا في مشاجرة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 10 أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حدوث مشاجرة بينهم.

إطلاق بوابة إلكترونية لاختيار المتعاونين في التعداد السكاني

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، بوابة إلكترونية لتسجيل المترشحين للتعاون معها تعداد السعودية 2022، وذلك في إطار إجراءاتها للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

هل يمكن نقل ملكية سيارة إلى شخص عمره 14 عامًا؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية نقل ملكية السيارة إلى شخص عمره 14 عامًا ويمتلك بطاقة هوية وطنية، ردًا على استفسارات المستفيدين.

طالب بالدمام يؤدي الاختبارات في يوم زفافه

في اليوم المقرر لزفافه، حضر محمد الحسن الطالب بالصف الثانوي في مجمع الأمير محمد بن فهد الليلي بقطاع غرب الدمام، إلى المدرسة لأداء الاختبار، وسط مشاعر من الفرحة والتوتر.

وزير التعليم يدشن مؤتمر تمكين المرأة

نيابة عن حرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال وفعاليات مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان.

هل تؤهل المدد المضمومة للتقاعد المبكر؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية تأهيل المدد المضمومة للتقاعد المبكر، مشيرة إلى المستندات اللازمة لطلب ضم مدة.

578 ألف مستفيد حضروا جلسات المحاكم إلكترونيًا

أعلن ديوان المظالم، أن عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة (معين) الرقمية، تجاوز ٥٧٨ ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة، للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًا كأطراف دعوى أو محامين أو ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة في جميع المحاكم التابعة لديوان المظالم.

وزارة الرياضة تدعم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

حرصت وزارة الرياضة على دعم فريق الهلال قبل مواجهة اليوم الثلاثاء، أمام بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

خطوات التحكم بكمية الاستهلاك الشهري من المياه

حددت الشركة المياه الوطنية خطوات التحكم بكمية الاستهلاك الشهري من المياه والحد من الاستهلاك لتقليل الفواتير.

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