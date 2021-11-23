هل يحق للمسجل بالتأهيل الشامل التقديم على دعم ريف؟ البرنامج يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج التنمية المستدامة ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مدى إمكانية تأثير الدعم المالي الذي يحصل عليه المواطن من التأهيل الشامل، على حصوله على دعم برنامج ريف.

وأكد برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مستفيد التأهيل الشامل غير مستحق للدعم في برنامج ريف.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لبرنامج ريف: «هل يحق للمسجل في التأهيل الشامل التقديم على دعم ريف؟».

شروط الحصول على دعم ريف

وكان برنامج ريف أوضح عبر حسابه الرسمي أن هناك عددًا من الشروط للحصول على دعم ريف تتمثل فيما يلي:

1-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

2-ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال.

3-ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها على ثلاثة برامج.

4-ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم المباشر 54 ألف ريال سنويًا لكافة البرامج.

5-تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

6-الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

7-أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلا في المنصة الإلكترونية.

8-استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال المنصة المخصصة لذلك.

9-رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

10-حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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