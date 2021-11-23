الصحة: تسجيل 38 إصابة و 32 حالة تعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549556 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538672 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8827 حالة.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، أن الجرعة التنشيطية من تطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، ترفع من مناعة الجسم عند انخفاضها، بعد تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وكذلك يمكنها الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابه به.

فيما أوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنين بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

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