برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس الوزراء، جلسته، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من ولي عهد الكويت، ومجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في السعودية ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع؛ لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.

كما تناول مجلس الوزراء، ما توصلت إليه الدورة الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحبًا بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.