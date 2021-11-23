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برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي

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الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس الوزراء، جلسته، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من ولي عهد الكويت، ومجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع؛ لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.

كما تناول مجلس الوزراء، ما توصلت إليه الدورة الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحبًا بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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