الفيصل يستقبل مستشار وزير الداخلية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مستشار وزير الداخلية، أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ساعد الحارثي، وعدد من منسوبي الصندوق.

واستمع إلى شرح عن رؤية وأهداف الصندوق، وجهوده في تقديم العون والدعم لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى المسارات التي يعمل عليها في خدمات المستفيدين، والاستثمارات الخيرية والنوعية لهم.