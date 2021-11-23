استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

ويعدُ اختبار القدرة المعرفية الذي تقدمه الهيئة، من الاختبارات التي تأتي بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية، وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص، وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث يطلب هذا الاختبار عدد من الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية، و تساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين، أو الترقية على الوظائف الإدارية.
يُذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات على هذا الاختبار، وصل إلى قرابة مليون مختبر، وبلغت الفترات التي طُبِّق فيها الاختبار قرابة 16 فترة، من خلال المقرات الورقية والمحوسبة، التابعة للهيئة والموزعة على مدن ومحافظات المملكة، وذلك بواقع فترتين إلى ثلاث فترات في السنة الواحدة.
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