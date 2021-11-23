السعودية | أمير جازان ونائبه يستقبلان قائد قوة المنطقة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير جازان ونائبه يستقبلان قائد قوة المنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ جازان:

استقبل محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم في مكتبه ، قائد قوة جازان اللواء ركن ماجد بن حمدي الحربي ومساعده وعددا من منسوبي القوة.



ونوّه أمير منطقة جازان في مستهل الاستقبال، بجهود القوات المسلحة بالمنطقة، وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .



وأعرب”بن ناصر”، عن خالص تقديره لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في خدمة الدين و الوطن، مما يتطلب بذل الجهود من جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.

من جهته أعرب قائد قوة جازان عن سعادته بلقاء بأمير المنطقة ونائبه، وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله عز وجل أن يمده وزملائه منسوبي القوة كافة بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والمواطن، حضر اللقاء ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.