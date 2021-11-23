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النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية

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الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المصدر إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.

وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة. كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذي يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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