الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | أمير مكة المكرمة يناقش رؤية وأهداف صندوق الشهداء والمصابين

0 نشر
Ahmed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يناقش رؤية وأهداف صندوق الشهداء والمصابين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ مكة المكرمة:

استقبل خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مستشار وزير الداخلية أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، وعدد من منسوبي الصندوق.


واستمع أمير مكة المكرمة إلى شرح عن رؤية وأهداف الصندوق جهوده في تقديم العون والدعم لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى المسارات التي يعمل عليها في خدمات المستفيدين والاستثمارات الخيرية والنوعية لهم.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا