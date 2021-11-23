شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -الترحيب بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض لتعزيز العمل الدفاعي المشترك

-التأكيد على موقف المملكة الداعم لتحقيق السلام والاستقرار في السودان

عقد مجلس الوزراء جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتناول مجلس الوزراء ما توصلت إليه الدورة الـ 18 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات.

ورحب المجلس بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

واطلّع على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من سمو ولي عهد دولة الكويت، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.

ورحب مجلس الوزراء بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، ويؤكد موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي.

ووافق مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى.