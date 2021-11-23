شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب مركز «كفاءة الإنفاق» بتفعيل قنوات تلقي البلاغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق "سابقاً" ، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية " حالياً" ، للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأكد الشورى أنه على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية " مركز تحقيق كفاءة الإنفاق "سابقاً" دراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحدِّ من البلاغات الكيدية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.