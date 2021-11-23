بالفيديو.. «الشعيل» يكشف تفاصيل مؤتمر تقنيات الموارد البشرية

الرياض - محمد عبدالله - كشف عبدالرحمن الشعيل، مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عن تفاصيل مؤتمر «تقنيات الموارد البشرية»، الذي انطلق أمس الإثنين، وينتهي اليوم الثلاثاء، وتستمر فعالياته من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف مساءً، بأحد فنادق الرياض.

وقال «الشعيل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «الإخبارية»، إن المؤتمر يقام تحت عنوان «إعادة تصور الموارد البشرية: مستقبل العمل في العصر الرقمي بالمملكة العربية السعودية»، وسيتم إطلاق كتيب في نهاية المؤتمر يضم أبرز التوصيات وأبرز التوجهات الاستراتيجية في مجال تقنيات الموارد البشرية.

وأضاف أن المؤتمر هو الحدث الوحيد الذي يناقش جانب تقنيات الموارد البشرية في المملكة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في العمل وعصر التحول وفق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهم الكثير من العاملين في الموارد البشرية وتقنية المعلومات.

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