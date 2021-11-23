هل تؤهل المدد المضمومة للتقاعد المبكر؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية تأهيل المدد المضمومة للتقاعد المبكر، مشيرة إلى المستندات اللازمة لطلب ضم مدة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن من شروط ضم المدد ألا تكون مدد الاشتراك المضمونة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري مددًا مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ الستين.

ويلزم المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش الـتقـاعد المبكر ولا يسري هذا القيد في حالات الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

شروط ضم المدد

فيما أكدت التأمينات الاجتماعية شروط ضم المدد تتمثل فيما يلي:

ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة. ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم. ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز. ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

المستندات المطلوبة لضم خدمة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن أن يتقدم المشترك بطلبه إلى المؤسسة إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، بموجب النموذج المعتمد (ضم1) ويرفق به صورة للهوية الوطنية.

وصورة لقرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومستشهدًا بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

أما إذا كانت المدة المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد فيتقدم المشترك بطلبه إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بموجب النموذج المعتمد (ضم1) ويرفق به صورة من الهوية الوطنية، وصورة من بيان مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية للمدة المطلوب ضمها، أو صورة لقرار الفصل من الخدمة المدنية، أو وثيقة الفصل من الخدمة العسكرية.

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