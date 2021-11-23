شرطة مكة تطيح بـ10 أشخاص ظهروا في مشاجرة بمقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 10 أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حدوث مشاجرة بينهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه تم القبض على المذكورين وهم 6 مواطنين، ومقيم من الجنسية التونسية، وآخر من الجنسية المغربية، ومقيمان من الجنسية السودانية.

وأشار المتحدث باسم شرطة مكة، أن المشاجرة نتجت نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

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