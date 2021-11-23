ديوان المظالم: 578 ألف مستفيد أثبتوا حضورهم جلسات المحاكم إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن ديوان المظالم، أن عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة (معين) الرقمية، تجاوز ٥٧٨ ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة، للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًا كأطراف دعوى أو محامين أو ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة في جميع المحاكم التابعة لديوان المظالم.

وأوضح ديوان المظالم (في بيان له عبر موقعه الإلكتروني)، أن خدمة إثبات الحضور في منصة (معين) تتيح لأطراف الدعاوى وموكليهم الحصول على ما يثبت حضورهم الجلسات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، ودون إهدار الوقت والجهد في تكرار الحضور وانتظار الحصول على اعتمادات إثبات حضور الجلسة، حيث يتم التأكد من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات التي يتم رفعها قبل بداية الجلسة.

وأشار ديوان المظالم إلى أنه تتم خدمة إثبات الحضور إلكترونيًا من خلال الدخول على الخدمات القضائية في منصة (معين) الرقمية، والتحقق من هوية المستخدم واختيار خدمة إثبات الحضور وإدخال بيانات الدعوى، وطباعة إثبات الحضور من خلالها، كما تمكن الخدمة للمستفيدين التأكد من حضور موكليهم بالدخول على خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات.

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