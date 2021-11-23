هل يسقط معاش الضمان الاجتماعي المطور عن المطلقة التي تسكن مع والدها؟

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية استحقاق المرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء وتسكن مع والدها لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة.

وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكن للمستفيد التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي للوزارة: «المطلقة بدون أطفال وتسكن مع والدها ووالدتها غير المستحقين للضمان الاجتماعي، فهل يسقط عنها معاش الضمان؟».

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

وكشفت وزارة الموارد البشرية، عن أن وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور اختلف عن ما كان عليه في النظام القديم؛ بحيث لم يعد بمقدور المطلقة أن تحصل على مبلغ الضمان في حال كانت تعيش مع أسرتها.

وأوضحت الوزارة أنه شروط استحقاق المطلقات لمعاش الضمان الاجتماعي المطور تتمثل فيما يلي:

- أن تكون المطلقة تعيش في منزل منفصل عن أسرتها لتستحق الدعم.

- يشترط أن تكون المطلقة سعودية الجنسية.

- أن تكون المرأة مقيمة في المملكة بشكل دائم.

- ألا تمتلك المتقدمة بالطلب أي مصدر للدخل لها ولأسرتها.

- أن يكون لدى المطلوب حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريًا.

- يجب أن يكون طليق المتقدمة سعودي الجنسية.

- يجب ألا تكون المتقدمة موظفة في أي جهة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور.. ضوابط الاستحقاق وشروط تسجيل المطلقات