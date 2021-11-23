بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل سفر التوأم السيامي المصري إلى الرياض

الرياض - محمد عبدالله - رصد تقرير لقناة «الإخبارية»، اللحظات الأخيرة قبل سفر التوأم السيامي المصري سلمى وسارة إلى الرياض؛ لإجراء عملية الفصل الملتصق بالرأس.

وقال عبدالغني هلال، والد التوأم المصري، إن السفارة السعوية بالقاهرة كانت على تواصل دائم مع الأسرة، وأنهت جميع الإجراءات الخاصة بسفر التوأم، تنفيذًا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين لعلاجهما بالمملكة.

ووصفت فاطمة السيد، والدة التوأم سلمى وسارة، ليلة السفر لتحقيق حلمها بإجراء عملية الفصل بـ«ليلة العيد»، مضيفة أنها لم تغمض لها عين طوال الليل وظلت تعتني بطفلتيها وتضمهما إلى حضنها.

وتابعت: «النهارده يوم عيد عندي إن ربنا هيحقق حلمنا، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قراره الذي أدخل الفرح إلى منزلنا».

ودعت السيدة «حسنة»، جدة التوأم، أن يمن الله عليهما بالشفاء، وتعودا سالمتين إلى منزلهما مرة أخرى بعد نجاح العملية.

ومن المقرر نقل التوأم بعد وصولهما إلى المملكة، إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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