التوأم السيامي المصري يصل الرياض اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يصل التوأم السيامي المصري «سلمى وسارة»، برفقة والديهما، إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ووفقًا لقناة الإخبارية، فإن رعاية حالة التوأم المصري تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

اقرأ أيضًا:

التوأم السيامي اليمني يصل الرياض.. وإجراء عملية فصلهما غدًا