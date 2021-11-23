هل يجوز للإمام الإعلان عن شيء مفقود بالمسجد؟ .. «الشيخ الخثلان» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إنه لا يجوز للإمام أو غير الإمام الإعلان عن شيء مفقود بالمسجد، وأن البديل لذلك هو وضع ورقة على الباب الخارجي للمسجد.

وأوضح الخثلان، عبر تويتر، أنه لا يجوز إنشاد الضالة بالمسجد، لا للإمام ولا لغير الإمام، وهذه مسألة يخطيء فيها بعض أئمة المساجد؛ حيث يعلنون عن العثور على جوال أو ساعة وغيرها من الأشياء، وأن النبي، صلى الله عليه وسلم، برر هذا المنع بأن المساجد لم تبن لهذا.

وأضاف الشيخ الخثلان، أنه إذا أراد الإمام أن يعلن عن شيء مفقود، فليكتب ورقة ويضعها على الباب الخارجي للمسجد بها موصفات الشيء المفقود.

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