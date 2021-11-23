طفلة بالجوف تستنشق دبوسًا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه من القصبة الهوائية

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا بمنطقة الجوف، من إنقاذ طفلة في حالة نادرة وقعت لها؛ حيث قامت وعن طريق الخطأ باستنشاق دبوس ليستقر في القصبة الهوائية.

وأوضحت صحة الجوف، عبر تويتر، أن الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وكانت، عن طريق الخطأ،خج قد استنشقت دبوسًا ليستقر في القصبة الهوائية اليمنى داخل رئة الطفلة.

وأضافت أن الطفلة تم استقبالها محولة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، ليتمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الصدر، وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والاشعاعية اللازمة، من إجراء العملية بنجاح.

وأشارت صحة الجوف إلى أن العملية تمت باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق؛ حيث تم استخراج الجسم الغريب، موضحة أن حالة الطفلة الصحية مستقرة.

اقرأ أيضا:

إنقاذ حياة طفلة في مستشفى طبرجل بعد تعرضها لحادث دهس