بالفيديو..«المياه الوطنية» توضح خطوات التحكم بكمية الاستهلاك الشهري

الرياض - محمد عبدالله - حددت الشركة المياه الوطنية خطوات التحكم بكمية الاستهلاك الشهري من المياه والحد من الاستهلاك لتقليل الفواتير.

وأوضحت المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، أن خدمة الحد الاستهلاكي متوفرة عبر تطبيق المياه الوطنية؛ حيث تساعد العميل في التحكم بالاستهلاك الشهري.

وتابعت المياه الوطنية أن آلية تحديد الاستهلاك الشهري تتمثل في وضع كمية الاستهلاك الشهرية من قبل العميل أو إدخال تفاصيل العقار والسكان وحساب الاستهلاك وفقًا لذلك، وعند تجاوز العمل الحد الاستهلاكي تصل للعميل رسالة نصية تنبيهية.

خطوات تغيير الحد الاستهلاكي

ووفقًا لشركة المياه الوطنية فإنه يمكن تغيير الحد الاستهلاكي عبر الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول على تطبيق المياه الوطنية.

2-الضغط على المزيد من «معدل الاستهلاك».

3-اختيار التحكم في الاستهلاك.

4-الاطلاع على الحد الاستهلاكي الخاص بك.

5-بإمكانك تغيير طريقة الحد من الاستهلاك من خلال القائمة.

6-تعبئة البيانات المطلوبة.

7-تحديد خانة تلقي الإشعارات لتنبيه المستفيد في حال تجاوز الحد الاستهلاكي.

8-تقديم الطلب.

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