حذر الأمهات من هذا الفعل.. مختص يوضح أفضل مكان لجلوس الطفل بالسيارة لتجنب مخاطر الحوادث

الرياض - محمد عبدالله - قال صالح الغامدي، المختص في السلامة المرورية، إن الدراسات أثبتت أن حزام الأمان يحمي الكبار من مخاطر الحوادث بنسبة 70%، مشيرًا إلى أن استخدام المقاعد الخاصة بالأطفال ووضعها في المكان الصحيح تحمي الطفل من الإصابات البالغة والتي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

وأضاف «الغامدي»، في لقاء ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «الإخبارية»، أن أنسب مكان لجلوس الطفل في السيارة هو المقعد الخلفي، وربط حزام الأمان بالشكل الصحيح لسلامته والحفاظ عليه من خطر الحوادث.

وحذر المختص في السلامة المرورية، من فعل يستهوي الكثير من الأمهات وهو جلوس الطفل على قدمها أو في أحضانها بالمقعد الأمامي، مؤكدًا أنه في حال وقوع حادث وفتح الوسادة الهوائية قد يصاب الطفل بإصابات بالغة تودي بحياته.

ووجه «الغامدي» مجموعة إرشادات للآباء لكيفية جلوس الأطفال في السن الصغيرة، قائلًا: «إذا كان الطفل بعمر عام يجب وضع المقعد بطريقة عكسية، وربطه جيدًا بحزام الأمان والتأكد من ثباته التام».

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