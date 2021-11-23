إغلاق ورشة مجوهرات في سوق الذهب بالسيح

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، إحدى ورش المجوهرات في سوق الذهب بمدينة السيح، بسبب مخالفات نظامية متعددة، وجرى على أثرها تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفات المضبوطة.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أية مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.