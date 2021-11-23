القبض على 10 أشخاص ظهروا في مشاجرة

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التعليم تدعو إلى الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها إلى المشاركة في جائزة التكريم الحكومي العربي في دورتها الثانية عبر مختلف...
تقنية القطيف تحدد آخر موعد للتسجيل لخريجي الثانوية
حدّدت الكلية التقنية للبنين بمحافظة القطيف، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 ربيع الآخر آخر موعد للقبول للفصل التدريبي الثاني من...
578 ألف مستفيد يثبتون حضورهم رقميا في منصة معين
بلغ عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة معين الرقمية 578 ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة، للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًا...
إغلاق ورشة مجوهرات في سوق الذهب بالسيح
أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، إحدى ورش المجوهرات في سوق الذهب بمدينة السيح، بسبب مخالفات نظامية متعددة، وجرى على أثرها تطبيق لائحة...
زوار الرياض ونتروندرلاند يخوضون تجربة اللعب على الجليد
برزت «الرياض ونتروندرلاند» منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق...
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع
تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الاستعانة ببيت خبرة متخصص بأنشطة الاستشارات القانونية والاستشارات الإدارية، لبناء...
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير
طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها وموافقتها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعدم التشجير أو زراعة أي نوع من الأشجار...
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية
تعاني أسواق الماشية والأغنام من ارتفاع في أسعار الشراء والبيع بشكل ملحوظ في مشهد يتكرر شتاء كل عام مما يخلق أزمة لمتوسطي وقليلي...
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