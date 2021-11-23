القبض على 10 أشخاص ظهروا في مشاجرة

التعليم تدعو إلى الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها إلى المشاركة في جائزة التكريم الحكومي العربي في دورتها الثانية عبر مختلف... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1443 هـ 18 ربيع الثاني 1443 هـ

تقنية القطيف تحدد آخر موعد للتسجيل لخريجي الثانوية حدّدت الكلية التقنية للبنين بمحافظة القطيف، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 ربيع الآخر آخر موعد للقبول للفصل التدريبي الثاني من... القطيف: دوت الخليج القطيف: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1443 هـ 18 ربيع الثاني 1443 هـ

578 ألف مستفيد يثبتون حضورهم رقميا في منصة معين بلغ عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة معين الرقمية 578 ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة، للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًا... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1443 هـ 18 ربيع الثاني 1443 هـ

إغلاق ورشة مجوهرات في سوق الذهب بالسيح أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، إحدى ورش المجوهرات في سوق الذهب بمدينة السيح، بسبب مخالفات نظامية متعددة، وجرى على أثرها تطبيق لائحة... السيح: دوت الخليج السيح: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1443 هـ 18 ربيع الثاني 1443 هـ

زوار الرياض ونتروندرلاند يخوضون تجربة اللعب على الجليد برزت «الرياض ونتروندرلاند» منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1443 هـ 18 ربيع الثاني 1443 هـ

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عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها وموافقتها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعدم التشجير أو زراعة أي نوع من الأشجار... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 18 ربيع الثاني 1443 هـ 18 ربيع الثاني 1443 هـ

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