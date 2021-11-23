الارشيف / اخبار السعوديه

القبض على 10 أشخاص ظهروا في مشاجرة

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التعليم تدعو إلى الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها إلى المشاركة في جائزة التكريم الحكومي العربي في دورتها الثانية عبر مختلف...

998209e8bf.jpgالرياض: دوت الخليج
ead1f57214.jpg18 ربيع الثاني 1443 هـ

تقنية القطيف تحدد آخر موعد للتسجيل لخريجي الثانوية

حدّدت الكلية التقنية للبنين بمحافظة القطيف، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 ربيع الآخر آخر موعد للقبول للفصل التدريبي الثاني من...

icon-byline.pngالقطيف: دوت الخليج
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

578 ألف مستفيد يثبتون حضورهم رقميا في منصة معين

بلغ عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة معين الرقمية 578 ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة، للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًا...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

إغلاق ورشة مجوهرات في سوق الذهب بالسيح

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، إحدى ورش المجوهرات في سوق الذهب بمدينة السيح، بسبب مخالفات نظامية متعددة، وجرى على أثرها تطبيق لائحة...

icon-byline.pngالسيح: دوت الخليج
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

زوار الرياض ونتروندرلاند يخوضون تجربة اللعب على الجليد

برزت «الرياض ونتروندرلاند» منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع

تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الاستعانة ببيت خبرة متخصص بأنشطة الاستشارات القانونية والاستشارات الإدارية، لبناء...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير

طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها وموافقتها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعدم التشجير أو زراعة أي نوع من الأشجار...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ
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عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

تعاني أسواق الماشية والأغنام من ارتفاع في أسعار الشراء والبيع بشكل ملحوظ في مشهد يتكرر شتاء كل عام مما يخلق أزمة لمتوسطي وقليلي...

icon-byline.pngنجران: محمد آل مريح
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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