زوار الرياض ونتروندرلاند يخوضون تجربة اللعب على الجليد

وتميزت حلبة التزلج الخارجية التي تقام في الهواء الطلق على مساحة 1000 متر مربع بدرجة حرارة تصل إلى -15 تحت الصفر، بأفضل المعايير العالمية، حيث أتاحت لزوارها الفرصة لتجربة اللعب على الجليد وإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم أمام أنظار الزوار، كما وفرت في الوقت نفسه أكاديميين للحفاظ على سلامة الأطفال والزوار من خلال تجربتهم.
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