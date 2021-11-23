شكرا لقرائتكم خبر عن 288 جولة تفتيشية على المستشفيات والمجمعات الطبية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة المدينة المنورة 288 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية, إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 14-11-2021 حتى 20 / 11 / 2021م

, بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) .

وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و 28 زيارة للمراكز الحكومية و 97 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 100 زيارة للصيدليات .