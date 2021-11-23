السعودية | جامعة “بن فيصل” تدشن مشروع تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية

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دشنت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي مشروع “تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في الجامعات السعودية” الذي يأتي ضمن مشاريع وزارة التعليم الوطنية.

وقالت الدكتورة مشاعل بنت علي العكلي، عميدة كلية الآداب رئيسة المشروع، إن المشروع يستند على ثلاثة محاور تتمثل في مراجعة وتطوير السياسات البحثية الحالية إلى جانب مراجعة كفاءة البحث العلمي إضافة إلى مراجعة تميز الباحث من ناحية التأهيل، التدريب، والتحفيز، وذلك بدعم من رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أ.د. عبد الله بن محمد الربيش، وعلى ضوء ذلك شكّل سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على المشروع أ.د. فهد بن أحمد الحربي لجنة رئيسية للمشروع تترأسها سعادة عميدة كلية الآداب د. مشاعل بنت علي العكلي تنبثق منها ثلاثة لجان فرعية تعمل على إعداد وتنفيذ خطة تساهم في تحقيق الرؤى والتطلعات تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ذات البعد التعليمي والاجتماعي وأهداف رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية.



وأضافت أن الجامعة انتهت من بناء الأسس الاستراتيجية التي ستبنى عليها جميع السياسات والبرامج والمبادرات من خلال خطة محكمة يقودها أعضاء متخصصين من مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدةً أن الجامعة تستعد لإطلاق ملتقيات علمية يصاحبها العديد من حلقات النقاش وورش العمل إسهامًا برفع جودة أداء البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية.