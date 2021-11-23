السعودية | جامعة شقراء تقيم برنامجًا تدريبيًا بعنوان “جاهزون للعمل” لمختلف فئات المجتمع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

تنظم جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع برنامجًا تدريبيًا بعنوان “جاهزون للعمل Ready To Work “، وذلك خلال الفترة من 5-11/12/2021م، عبر برنامج المؤتمرات الافتراضية Webex، ويقدمها نخبة من أعضاء هيئة تدريس السنة التحضيرية بالجامعة من عدة تخصصات.

ويتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الدورات والبرامج النوعية، وذلك بهدف تمهير فئات المجتمع وانخراطهم في البيئة الوظيفية وسوق العمل بشكل فعال، حيث يشمل دورة في مهارات التواصل الفعال، ودورة أخرى في مهارات التحدث باللغة الإنجليزية في بيئة العمل، وكذلك دورة في مهارات تعلم اللغة الصينية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي للأغراض الوظيفية، وإدارة البيانات، وريادة الأعمال المجتمعية.

ودعت العمادة الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج التدريبية للمسارعة في التسجيل عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFGsbtnEZA2KyGoGftwImOebRHqYJQUq5eAwJJi0eNI5BqTg/viewform