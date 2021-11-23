شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3500 موعد أسبوعي عبر "صحتي" لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت العيادات الافتراضية في مكونات تجمّع الرياض الصحي الثاني، 3500 موعدٍ أسبوعياً، من خلال 380 عيادة طبية، قدّمها 1326 ممارساً صحياً في 51 تخصصاً طبياً تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع العيادات التي يحتاجها المرضى من خلال تطبيق صحتي لعام 2021 مج .

وأكّد تجمّع الرياض الصحي الثاني أن مبادرة العيادة الافتراضية، تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بعد" عن طريق تطبيق "صحتي" والتواصل المباشر مع الأطباء أثناء الموعد المحدد لكل مريض من خلال الاتصال الهاتفي، كما تمنح هذه الخدمة الحقوق الكاملة للخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة وزيادة معدل رضا المريض، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارة الطبية .

وأضاف: " تنوعت العيادات الافتراضية ما بين المتخصصة والثانوية إضافة إلى عيادات طب الأسرة، مكافحة التدخين، الاستشارات الطبية والدوائية، والمدرب الصحي، والرعاية المنزلية، حيث تم تدريب الممارسين الصحيين على البرنامج ليقوموا بالتواصل مع المرضى والاطمئنان على صحتهم وطريقة متابعتهم للخطة العلاجية والأدوية في أوقاتها المحددة، إضافة إلى تقديم الاستشارة الطبية لجميع الحالات، وصرف الوصفة الدوائية في إجراء تقني موحد يساعد المرضى على استلام الأدوية في منازلهم من خلال البريد الدوائي . إجراء تقني موحد يساعد المرضى على استلام الأدوية في منازلهم من خلال البريد الدوائي .