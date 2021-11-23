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ضبط 10 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء مشاجرة : عاجل

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الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (10) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حدوث مشاجرة بينهم، وتم القبض عليهم، وهم (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية التونسية، وآخر من الجنسية المغربية، ومقيمان من الجنسية السودانية، نتيجة خلاف سابق، وجرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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