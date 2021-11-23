شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء مشاجرة : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (10) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حدوث مشاجرة بينهم، وتم القبض عليهم، وهم (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية التونسية، وآخر من الجنسية المغربية، ومقيمان من الجنسية السودانية، نتيجة خلاف سابق، وجرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.