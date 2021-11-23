بالصور.. منسوبو ومنسوبات الرئاسة يشاركون في مبادرة «تطوع» بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدء منسوبيها في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة «تطوع».

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمي، إن هذه الجهود تأتي لإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية، تحت شعار (التطوع مستقبل الحضارات) وتسجيل المتطوعين واستثمار واستغلال الوقت الثمين من عمر الإنسان في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال سلسلة برامج تأهيل للمتطوعين والمتطوعات.

من جانبها، قالت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، إنه يتم السعي لإيجاد فرص التعاون التي تمكن المرأة من المشاركة والتطوع من أجل تلبية احتياجات الحرمين الشريفين، وتدريب متطوعين مؤهلين، ولديهم القدرة على مساعدة الإدارات بالمسجد الحرام وتقديم الخدمات لقاصدات المسجد الحرام.

وأضافت أن منسوبات الرئاسة والمتقاعدات شاركن في المبادرات المجتمعية المقدمة، لإثراء القاصدات وتوفير كل الخدمات ومواكبة رؤية المملكة الطموحة (2030).

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