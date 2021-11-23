هل سيوفر الضمان الاجتماعي المطور وظائف للمستفيدين؟.. الموارد البشرية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية توفير نظام الضمان الاجتماعي المطور وظائف للمستفيدين منه.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور سيعمل على تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للوزارة: «هل سيتم توفير وظائف لأسر الضمان الاجتماعي يعني بعد الدورات التدريبية، من أجل تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي؟».

تصنيف المستحقين

ويصنف نظام الضمان الاجتماعي المطور المستحقين بعد قبول طلبهم إلى مستحق غير قابل للتأهيل مثل كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا تمكن صاحبها من العمل.

ومستحق قابل للتأهيل مثل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها ليكون قادرًا على العمل، وأخيرًا مستحق قادر على العمل.

تأهيل المستحقين للحصول على عمل

وينص نظام الضمان الاجتماعي المطور على تعاون وزارة الموارد البشرية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ من أجل إعداد خطة تأهيل لكل مستحق قابل للتأهيل لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.

وكذلك تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستحق قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستحق القابل للتأهيل والمستحق القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفق الخطة ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

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