إطلاق صافرات الإنذار بوادي نجران صباح اليوم.. و«البيئة» توضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - يستعد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، لإطلاق صافرات الإنذار بوادي نجران، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة نجران، أحمد آل مفلح (وفقًا للإخبارية)، أن إطلاق صافرات الإنذار يأتي بهدف التجربة؛ للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها لمواسم الأمطار.

ودعا مدير عام فرع الوزارة في منطقة نجران، جميع أفراد المجتمع، إلى التعاون وتفهم إجراءات التجربة الرامية لتحقيق المصلحة العامة.

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