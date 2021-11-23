كيف تحصل على تمويل بـ2 مليون ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية المعايير الائتمانية للحصول على تمويل نقاط البيع والحد الأقصى للتمويل والمجالات المستهدفة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن الحد الأقصى لتمويل نقاط البيع هو 2 مليون ريال، مشيرا إلى أن التمويل قصير الأجل يصل إلى 12 شهرا أما التمويل طويل الآجل فيمتد إلى 36 شهرًا.

وتابع بنك التنمية الاجتماعية أن القطاعات المستهدفة بتمويل نقاط البيع تتمثل في«المستشفيات والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية، الصحية، والانشطة السياحية (الفنادق)، أنشطة الخدمات الغذائية (المطاعم والمقاهي)، والانشطة الترفيهية (الملاهي والمتنزهات و الرياضة)».

المعايير الائتمانية

ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية فأن المعايير الائتمانية للحصول على تمويل نقاط البيع تتمثل فيما يلي:

1-منشأة صغيرة إيرادات السنوية لا تقل عن 3 مليون ريال ولا تزيد عن 40 مليون ريال.

2-سلامة السجل الائتماني.

3-لا يقل تاريخ بداية النشاط عن سنتين من تاريخ السجل التجاري.

4-لدى المنشأة ايرادات نقاط البيع لفرتة 12 شهرا سابقة.

5-لا تقل إيراداتها السنوية من نقاط البيع عن 1.2 مليون ريال. (مليون ومائتي ألف ريال).

6-أن يكون نشاط العميل من ضمن القطاعات المستهدفة للبنك.

7-في حال لدى المنشأة قروض تمويلية من جهات تمويلة أخرى، فأنه يتطلب على العميل تقديم ميزانية مدققة لعام واحد وذلك لمراجعة معايير القبول الائتماني.

المستندات المطلوبة

في السياق ذاته، أوضح بنك التنمية الاجتماعية، المستندات المطلوبة للحصول على تمويل نقاط البيع والتي تتمثل فيما يلي:

1-السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.

2-الهوية السعودية (المالك و الشركاء).

3-تقديم نسخة من التراخيص التجارية (تسجيل وزارة التجارة والصناعة وشهادة البلدية، وما إلى ذلك) إن وجد.

4-عقد الشركة ونظامها الأساس أو عقد الشراكة حسب الاقتضاء.

5-دليل خريطة موقع العنوان والمكاتب والمنافذ.

6-كشف حساب نقاط البيع ( مختوم من قبل البنك ) لأخر 24 شهر أو لمدة لا تقل عن 12 شهر.

7-تزويدنا بصور من النماذج الإقرار الضريبي الربع سنوي لفترة 12 شهرا.

8-في حال لدى المنشأة قروض تمويلية من جهات تمويلة اخرى , فأنه يتطلب علية تزويد البنك بميزانية مدققة لعام وذلك لمراجعة المؤشرات العميل المالية.

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