بالفيديو.. غرق سيارات وغمرها بالكامل في صحراء القريات بسبب الأحوال الجوية

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثّق غرق السيارات في صحراء القريات؛ حيث تظهر السيارات في الفيديو وهي مغمورة بالكامل في مياه الأمطار.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعاطفهم مع أصحاب المركبات الغارقة، مناشدين بضرورة تعويضهم، بعد تضررهم من أحوال الطقس السيئة.

وكان الدفاع المدني، قد أعلن عدم وجود إصابات في القريات بمنطقة الجوف؛ بسبب الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، وأنه تمَّ تقديم المساعدة لحالة احتجاز واحدة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر تويتر أن هناك انتشارًا ومتابعة ميدانية لمدني القريات، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة؛ حيث تم تقديم المساعدة لحالة احتجاز واحدة، ولا توجد إصابات.

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