فتاة تناشد الجهات الحكومية لإنقاذها من تعنيف وتهديد والدها.. و«العنف الأسري» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - ناشدت فتاة الجهات الحكومية، من أجل إنقاذها من تعنيف والدها وتهديده له؛ حيث نشرت رسالتها عبر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع شكوى الفتاة؛ حيث قال الحساب الرسمي عبر موقع «تويتر»: «أختي الكريمة، متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وطالب العديد من مستخدمي «تويتر» بسرعة مساعدة الفتاة، ومعاقبة والدها.

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