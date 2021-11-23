طبيب يحدد السن المناسبة لنطق الطفل.. ويوضح الحالات التي تستدعي زيارة إخصائي تخاطب

الرياض - محمد عبدالله - حدد عادل الشمري إخصائي علاج أمراض التخاطب والنطق لدى الأطفال المصابين بـالتوحد، السن الذي يستدعي القلق بشأن «كلام الطفل».

وأضاف الشمري، خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة روتانا خليجية، إنه في حالة وصوله إلى عمر عام، من دون نداء الأب والأم أو أي أحرف أو كلمات أخرى، يثير ذلك تساؤلات بشأنه؛ لأن ذلك مؤشر لوجود مشكلة.

وأردف الشمري، أنَّ كلام الطفل يمكن تصنيفه كالتالي:

عمر عامين:

يفترض أن يتكلم الطفل (ولد أو بنت) جملة أو جملتين

عمر 3 أعوام:

يفترض أن يتكلم الطفل جملة مكونة من 3 كلمات

في حالة وصول الطفل إلى عمر 3 أعوام ولم يستخدم جملة من 3 كلمات؛ فذلك يدل على مشكلة تخاطب وهي علامة على وجود مشكلة أكبر؛ ما يستدعي زيارة أخصائي تخاطب.

وحول الزعم بتأثير القهوة الإيجابي على طلاقة الكلام، قال الشمري: إنه لا توجد فيتامينات أو مشروب أو غذاء معين يرفع اللغة والتواصل لدى الأطفال.

وأكمل، أن بعض ممارسات الأهالي تؤثر على النطق لدى الأطفال منها طريقة لفظ بعض الكلمات والمعتقدات الخاطئة الأخرى الخاصة بالوراثة.

اقرأ أيضا

دراسة صادمة: مشروب واحد يعجل بتلف المخ والإصابة بالخرف