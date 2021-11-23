شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح «مؤتمر تمكين المرأة» تحقيقاً لرؤية المملكة «2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، يفتتح معالي وزير التعليم د.حمد آل الشيخ فعاليات مؤتمر تمكين المرأة في عهد الملك سلمان الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودورها في تمكين المرأة.

كما يهدف لتعزيز دور المرأة السعودية في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.

وخلال الجلسات سيتم التعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات.

كما سيتم ​تسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.​