بالفيديو.. مستثمر بمجال المطاعم يكشف أسرار مثيرة عن «الوجبات السريعة».. ويناشد الجهات المسؤولة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستثمر والمختص في مجال المطاعم، علي آل سيف، أن بعض المُتستَر عليهم من غير أبناء الوطن، يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض، وذلك من خلال بيعها كوجبات سريعة.

وقال «آل سيف» في تصريحات لقناة «روتانا»: «تكاليف الوجبات السريعة عالية، والحديث عن مبالغة المطاعم في الأسعار حديث من أشخاص غير موجودين في القطاع».

وأضاف: «الدجاج واللحوم أنواع كثيرة بالسوق، وهناك بعض المتستر عليهم من غير أبناء الوطن -وإن كانوا قليلين جدا الآن- يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض».

وتابع: «الشباب السعودي هم التجار ونحن من نحرك الأسواق وأطالب الوزارات بتقديم التسهيلات للشباب السعودي، وأناشد الجهات المسؤولة تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين الشباب».

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