بعد نشر «عاجل» شكواه.. «الصحة» تتفاعل مع الحربي وتباشر الإجراءات اللازمة

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطن أحمد الحربي والتي نشرتها «عاجل»؛ بعد عدم تمكنه من رفعها إلى الوزارة من مشكلة عاناها بسبب التأمين الطبي.

واستجابت وزارة الصحة للشكوى؛ وأبلغت «عاجل» أنه تم التواصل مع المواطن، والاستماع إلى شكواه وحلها.

وبالتواصل مع المواطن أحمد الحربي، قال إنَّ الشكوى تم رفعها إلى إدارة المستشفى المختصة؛ بسبب استخدام التأمين الطبي دون العودة للمريض، ورفع شكوى على موظفين بالرقم 937.

وكان المواطن قد روى عبر «عاجل» معاناته قائلا: «أعمل بإحدى الشركات ولي تأمين طبي، وفوجئت يوم الثالث من مارس الماضي بمستشفى البكيرية العام يوجه طلبًا إلى شركة التأمين للموافقة على علاجي، مشيرًا إلى أن المستشفى تلقى منه أموالا بالمخالفة، رغم أنه مستشفى حكومي».

وتابع: تواصلت مع مركز اتصال الصحة «937» يوم السابع من أكتوبر الماضي وتم رفع شكوى وللأسف لم يصلني أي رقم أو رسالة بخصوص الشكوى.

وأكمل، أنه وفق النظام يتم الانتظار 10 أيام لمراجعة الشكوى أو الرد، إلا أنه بعد 13 يومًا عاود الاتصال بوزارة الصحة، والتي طلبت إحدى موظفاتها رقم الطلب السابق الذي لم يتلق نسخة منه.

وأشار إلى أن الموظفة ردت بأنه سيتم رفع شكوى جديدة، وحصلت على كامل البيانات وأخبرته بأنها لم تستطع رفع الشكوى وأنه يجب الاتصال بمجلس الضمان الصحي رغم أن الموظفة الأولى اخبرتني بأنها رفعت الشكوى.

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