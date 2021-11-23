القبض على مواطن بحوزته 1.9 كيلو من مادة الحشيش بمنطقة حائل

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطن من أرباب السوابق، بحوزته (1.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمنطقة حائل.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة حائل.

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