«نشرة عاجل».. 5 أعراض للجرعة الثالثة للقاح كورونا.. و5 موافقات لمجلس الشورى

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، منها: 5 أعراض للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، و5 موافقات لمجلس الشورى، منها تعديل نظام المحاماة.

5 أعراض للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

5 موافقات لمجلس الشورى

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1441هـ، بمطالبة الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أيِّ عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم.

شروط إضافة مدة بأثر رجعي

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وضوابط إضافة المدد بأثر رجعي، ردا على استفسارات المستفيدين.

تعديل نظام المحاماة

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على تعديل مادة في نظام المحاماة؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

خطأ موظف يحرم سيدة من دخول عملها

تلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بلاغا بشأن خطأ أحد الموظفين الذي عطل تسجيل سيدة بتطبيق توكلنا باعتبارها حاصلة على جرعتي لقاح كورونا.

تفاصيل تقبيل وزير الإعلام رأس طفل

سرد الفنان حسن خيرات قصة الفيديو المتداول لتقبيل وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي رأس ابنه أثناء تكريمه خلال مناسبة اليوم العالمي للتليفزيون.

هل المستفيدة من الضمان الاجتماعي يُمكنها التقديم على «سكني» ؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيدات من نظام الضمان الاجتماعي المطور يُمكنهن الاستفادة من برنامج الإسكان التنموي.

تفاصيل دعم «الاتصالات» لمندوبي التوصيل السعوديين

وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تنصّ على تقديم دعم مالي إلى مندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

آلية إسقاط السيارة المباعة بعد 20 عامًا

حدد المرور السعودي، اليوم الاثنين، إجراءات إسقاط السيارة المباعة بعد 20 عاما.

القبض على مواطن بحوزته 1.9 كيلو حشيش

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطن من أرباب السوابق، بحوزته (1.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمنطقة حائل.

المملكة تتقدم إيران بـ4 مراكز في قائمة أقوى أسلحة

تقدمت القوات الجوية الملكية السعودية على نظيرتها الإيرانية بـ4 مراكز؛ وفقًا لتصنيف «بوابة الطيران والفضاء الكندية» Aeroemploi، التي أعدت قائمة بأقوى أسلحة الجو في منطقة الشرق الأوسط للعام 2021.

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