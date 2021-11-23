خالد النمر يحذر من ارتفاع الكوليسترول الضار لدى مرضى السكر

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب أن مرضى السكري الذين يعانون من جلطات سابقة أو تضيق في الشرايين يجب أن يكون الكوليسترول الضار لديهم تحت 55 «أقل من 1.4 مليمول/لتر».

وحذر الدكتور خالد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مرضى الضغط والسكري، من التهاون بارتفاع الكوليسترول؛ إذ أنه لا يوجد أخطر على القلب منهما.

التحكم بالضغط

فيما أكد خالد النمر، إنَّ التحكم بالضغط يقلل مخاطر جلطات القلب والدماغ وضعف القلب، ويؤدي إلى ثلاثة أهداف إيجابية، وهي:

1ـ يخفض نسبة حدوث ضعف القلب٥٠%.

2 ـ يخفض نسبة حدوث جلطة الدماغ ٤٠%

3 ـ يخفض نسبة حدوث جلطة القلب ٢٥%.

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