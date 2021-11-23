أول تعليق من «الصحة» حول التحذيرات الأمريكية من جائحة قادمة أسوأ من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - علق وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الإثنين، على تحذيرات أكاديمية الطب الأمريكية من جائحة قادمة قد تكون أسوأ من كورونا.

وقال عسيري، عبر حسابه بتويتر: «لا جديد في ذلك الأوبئة والجوائح تحدث بقدر الله منذ أن خلق الله الحياة على هذه الأرض، معهد الأبحاث يقول إن جائحة مثل جائحة الإنفلونزا في ١٩١٩ قد تقتل أكثر من كوفيد».

وتابع: «ونحن نقول انه لولا لطف الله وما منّ به من الاحترازات واللقاحات لكانت جائحة كوفيد أشد من جائحة ١٩١٩».

جاء ذلك ردًا على تغريدة مفادها «أكاديمية الطب الأمريكية تحذر من جائحة قادمة قد تكون أسوأ من كورونا، ومن منظور وبائي يقولون إن كورونا لا يمثل سيناريو لكلمة جائحة؛ لأنها لم تقتل عددًا كافيًا من الناس، وتوقعوا أن الإنفلونزا القادمة ستقتل 33 مليون إنسان. ومن الصعب معرفة موعد حدوثها لكن المؤكد أنها ستقع حسب الأكاديمية».

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